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Новосибирцы завоевали 11 медалей на первенстве России по конному спорту

  • 11/10/2024, 16:30
Автор: Артем Рязанов
Первенство России по конному спорту завершилось в Новосибирске
Еще 8 медалей спортсмены региона получили на чемпионате СФО

На новосибирском ипподроме и базе спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту имени И.П. Брайчева (12+) завершился ряд ярких соревнований — первенство России и чемпионат Сибирского федерального округа по конному спорту в дисциплине «троеборье».

Спортсмены состязались с 7 по 10 октября.

Это одно из самых сложных и непредсказуемых видов программы для конников, которое включает в себя три дисциплины: выездка, кросс и конкур.

В соревнованиях принимали участие спортсмены трёх возрастных категорий: от 12 до 21 года на первенстве России и от 16 лет и старше на чемпионате СФО.

За три дня соревнований новосибирские атлеты смогли завоевать 11 медалей на первенстве России и 8 медалей на чемпионате СФО в личном зачёте. Кроме того, в командном зачёте они взяли две медали.

— Организаторами была проведена большая работа — удалось создать комфортные условия для спортсменов и лошадей, — отметил Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что ведущие каратисты из России, Африки и Азии съехались в Новосибирск на Кубок Покрышкина.

Источник фото: правительства Новосибирской области

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Рубрики : Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : турнир Первенство России конный спорт


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