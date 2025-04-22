Дорогу к Вектору и СКИФу реконструируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

На съезде в посёлок Кольцово Новосибирской области полным ходом идет модернизация участка автодороги «Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р», расположенного между железнодорожным переездом в районе станции «Крахаль» и вирусологическим центром «Вектор». Планируется, что дорожные работы будут завершены к середине октября 2025 года. Данный проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Реконструкция охватывает участок дороги с 5+555 по 8+245 километр. Подрядчики огородили стометровые зоны и приступили к полной замене дорожного покрытия. Как пояснил начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Мирошниченко, работы ведутся поэтапно, чтобы не создавать препятствий для движения транспорта. Сначала демонтируется старое покрытие на одной половине участка, затем производится замена грунта, и только после этого укладывается новое дорожное полотно. Аналогичные работы будут выполнены и на второй половине трассы.

Изначально дорога была построена в 80-е годы для обеспечения проезда к садоводческим товариществам. Конструкция дорожного полотна была облегченной. Однако с появлением и развитием центра «Вектор» трасса приобрела большую популярность у автомобилистов. Значительное увеличение интенсивности движения, достигающее летом 10 тысяч автомобилей в сутки, а также проезд грузового транспорта привели к разрушению отдельных участков дороги.

После реконструкции дорога будет соответствовать современным требованиям по интенсивности и составу транспортного потока. Проект включает в себя ремонт водопропускных труб, обустройство тротуаров и велодорожек, установку стационарного освещения, остановочных пунктов и современных средств организации дорожного движения.

В общей сложности, в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет проведена реконструкция 93 дорожных объектов, включая дороги опорной сети и подъезды к опорным населенным пунктам.