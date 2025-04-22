Рекламодателям

Треть новосибирских предпринимателей не видят отдачи от рекламы

  • 22/04/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
Треть новосибирских предпринимателей не видят отдачи от рекламы
При этом большинство бизнесменов инвестируют в продвижение не более 20 тысяч рублей в месяц

Центр «Мой бизнес» Новосибирской области опросил 170 предпринимателей региона, чтобы оценить их ежемесячные бюджеты на продвижение и эффективность вложения средств в рекламу.

Судя по результатам опроса, большинство предпринимателей (69%) ежемесячно выделяют на рекламу не более 20 000 рублей. Почти каждый пятый (18%) инвестирует в продвижение от 20 до 50 тысяч рублей. 13% МСП расходуют на эти цели свыше 50 тысяч рублей.

При этом свыше 30% опрошенных наблюдают нулевой эффект от рекламных активностей. Почти половина респондентов (49%) оценили отдачу от рекламы всего на 2 или 3 балла по пятибалльной шкале, пояснил Infopro54 руководитель центра «Мой бизнес» Новосибирской области Михаил Космынин. По его словам, это подтверждает, насколько остро стоит тема продвижения для бизнеса.

Космынин добавляет, что выводы регионального опроса согласуются исследованием команды «Бизнес-секретов», в котором участвовали 250 предпринимателей из разных регионов России. Согласно их данным, в 2024 году малый бизнес в среднем тратил на рекламу до 20000 рублей в месяц, при этом 58% участников отметили неудовлетворительную окупаемость таких вложений.

Владимир Томко, управляющий партнер «Мелехов и Филюрин», представитель синдиката Conspiracy.Works, амбассадор АКАР в Новосибирске отметил в разговоре с корреспондентом Infopro54, что согласно приведенному опросу, новосибирские предприниматели вкладывают максимально малый бюджет в собственное рекламное продвижение, после чего вполне резонно жалуются на низкую эффективность.

— Один рекламный щит стоит дороже, чем инвестиции в рекламу 69% рекламодателей (ежемесячно выделяют на рекламу не более 20 000 рублей). О какой эффективности может идти речь? Диджитал-продвижение сейчас тоже существует в гораздо более высоких бюджетах — чисто из-за массовой активности рекламодателя, — рассуждает эксперт. — Если речь идет о «серых» схемах продвижения или работе на маркетиплейсах — там тоже бешеная конкуренция, которая требует больших затрат.

С другой стороны, эксперт констатирует, что отрицать падение покупательской способности и растущую инфляцию на потребительских рынках тоже было бы глупо.

— Люди действительно стали меньше покупать, что, в свою очередь, приводит к гонке рекламодателей и росту бюджетов, — поясняет Томко.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), по итогам 2024 года Новосибирск вошел в топ-15 городов (за исключением Москвы) по объему регионального рекламного рынка. Новосибирск оказался в рейтинге на пятом месте — 6,5 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом, рынок вырос на 21%. Из этой суммы 3,4 млрд пришлось на рекламу на интернет-сервисах, 1,6 млрд — на наружную рекламу, один млрд на видео и 325 млн на радио.

Ранее редакция сообщала о том, что по оценкам экспертов, рынок наружной рекламы в Новосибирске достиг 1,8 млрд рублей. 

Фото Infopro54, автор: Татьяна Краснова.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : реклама господдержка


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