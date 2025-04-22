В России предложили компенсировать 50% отдыха многодетным семьям

В России предлагают компенсировать половину стоимости детского и семейного отдыха. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу 21 апреля.

— Проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ» направлен на повышение уровня социальной поддержки многодетных семей путем предоставления налоговых льгот работодателям, которые оказывают своим сотрудникам дополнительные социальные гарантии, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который изучил корреспондент Infopro54.

Инициаторы считают, что государство должно компенсировать 50% стоимости детского и семейного отдыха. Учитывая высокие цены на путевки и туры по России, предлагается ввести дополнительную программу поддержки граждан: налоговые льготы для компаний, которые предоставляют своим сотрудникам компенсации на семейный отдых.

Законодатели предлагают освободить от уплаты налогов суммы, которые работодатели выплачивают своим многодетным сотрудникам на приобретение путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения. Также предлагается освободить от налогообложения стоимость проезда по России к месту отдыха и обратно, включая провоз багажа весом до 30 килограммов.

Авторы инициативы отметили тенденцию к увеличению количества многодетных семей в России в последние годы. В 2023 году их было 2,4 миллиона, а в 2025 году — уже 2,65 миллиона. В этих семьях воспитывается почти 8 миллионов детей, и каждая третья семья относится к категории малоимущих.

Инициативу поддержала исполнительный директор Новосибирской Ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.

— Отдых в России активно продвигается на уровне государства и этот законопроект поможет увеличить турпоток в регионы страны. Также он может обеспечить многодетным семьям возможность оздоровить ребятишек по более приемлемой цене. Переезд и проживание на данный момент достаточно дорогие, так что любые льготы обязательно помогут. Нужно будет посмотреть как проект будет реализован практически, — рассказала Фоменко.

Напомним, в 2023 году в регионе предоставляли сертификаты на детские турпоездки. Их разобрали за 12 часов. Через госуслуги поступило 3200 заявок при том, что всего было предусмотрено 3000 сертификатов. Минэкономразвития пришлось в срочном порядке закрывать прием новых заявок.

Ранее редакция сообщала о том, что отдых на базах Новосибирской области подорожал на 10-20%. К трендам года участники рынка отнесли рост предложений по отдыху выходного дня.