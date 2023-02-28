Дорогу на Китай, проходящую по Новосибирской области, будут расширять в 2024-2025 году

Капитальный ремонт и расширение федеральных трасс Р-256 и Р-254 в Новосибирской области начнется в 2024-2025 годах. Суммарно до четырех-шести полос будут расширены более 70 км дорог. Об этом заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер сообщил на пресс-конференции. Вместе со строящимся Восточным обходом города участки этих трасс должны войти в маршрут «Европа – Западный Китай».

— Разработана ПСД (проектно-сметная документация) на Р-254 («Иртыш») протяженностью 20 км с расширением полос: протяженностью 9 км до шести полос и 11 км — до четырех полос. Разрабатывается ПСД на Р-256 («Чуйский тракт») протяженностью 50 км. В составе капремонта также будет увеличено количество полос движения с двух до четырех. Реализация этих объектов будет в последующие годы — 2024-2025 годах — начата, — отметил Игорь Миллер.

МТМ «Европа – Западный Китай» — трансконтинентальный проект, предполагающий воссоздание «Шелкового пути», который не одно тысячелетие связывал Европу и Китай. Автомобильный маршрут «Европа – Западный Китай» (порядка 8 500 км) будет занимать около 10 суток. Для сравнения, железнодорожный маршрут по Транссибирской магистрали составляет 11,5 тыс. км и занимает 14 суток, морской путь через Суэцкий канал — 24 тыс. км (45 суток). В прошлом году начались работы по строительству одного из участков маршрута — трассы М-12, проект которой предусматривает создание скоростной автодороги протяженностью около 800 км, она свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России.

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