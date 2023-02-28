«Росэнергоатом» приступил к тестированию отечественного компьютера на базе ЦП «Байкал»

«Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») приступил к тестированию персональных компьютеров «Бобер» на базе процессора «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба концерна. В работе также участвуют эксперты АО «Гринатом» (IT-интегратор «Росатома»), они проверяют корректность работы отраслевых централизованных систем госкорпорации на данных компьютерах и выявляют несоответствия.

— Переход на отечественные процессоры — это важный шаг для обеспечения должного уровня технологической независимости в таких чувствительных стратегических сферах, как атомная отрасль, — отметил Олег Шальнов, директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией Концерна «Росэнергоатом».

По словам Шальнова, переход на «Байкалы» для концерна очень важный шаг для обеспечения должного уровня технологической независимости в таких чувствительных стратегических сферах, как атомная отрасль.

Персональный компьютер «Бобёр» — это универсальный российский ПК в компактном корпусе малого форм-фактора SFF, разработанный компанией Delta Computers на основе процессора Байкал-М. В качестве операционной системы в данных компьютерах используется Astra Linux Special Edition «Новороссийск».

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