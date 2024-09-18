Дорогу от Татарска до Карасука отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Трасса связывает г. Карасук, расположенный вблизи границы с Республикой Казахстан, и г. Татарск, находящийся около федеральной дороги, ведущей в сторону Омска и Новосибирска. Трасса соединяет порядка полусотни населенных пунктов и проходит через пять районов области – Татарский, Чистоозерный, Купинский, Баганский и Карасукский.

«Дорога является частью региональной опорной сети, поэтому важно поддерживать ее в нормативном состоянии. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году подрядчики ремонтируют три участка общей протяженностью 10,4 км. Один из них – обход села Барабо-Юдино – уже введен в эксплуатацию. Протяженность объекта составила почти 4,4 км. Подрядчик ликвидировал пучинообразования, обновил основание дороги, уложил два слоя асфальтобетона, выполнил обустройство: установил знаки, нанес разметку. До конца года будет завершен ремонт еще на двух участках: на подъезде к р.п. Чистоозерное и вдоль железной дороги недалеко от г. Купино», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Дорога особенно важна не только для региона, но и для местных жителей. По ней ежедневно перевозят товары первой необходимости, проходят школьные маршруты и рейсовые автобусы. Кроме того, она ежедневно обеспечивает интенсивное движение более чем в 1 200 автомобилей в сутки.

Ранее в 2023 году был проведен ремонт 8,3 км. Подрядчики фрезеровали старое покрытие, выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона, укрепили обочины, нанесли разметку, установили новые дорожные знаки. В Чистоозерном районе в 2023 году также закончена реконструкция шести километров дороги между с. Успенка и п. Табулга. Сейчас Территориальное управление автомобильных дорог работает над проектом реконструкции еще 8 км.

Дороги, входящие в опорную сеть регионов, регулярно ремонтируют в рамках национального проекта. В 2024 году было уделено внимание и другим крупным артериям области. Подрядчики до конца дорожно-строительного сезона отремонтируют 22,1 км «Новосибирск – Кочки – Павлодар» и 15,8 км трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий».

Всего в 2024 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области будет отремонтировано 249,8 км дорог. Уложено уже более 2,3 млн квадратных метра верхних слоев дорожного покрытия. Это 85,5 % от плана на текущий год.