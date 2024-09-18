Зеркальные блестящие фигуры установили в парке «Арена» в Новосибирске

В новосибирском парке «Арена» появились новые арт-объекты, которые, как ожидается, станут ярким акцентом на этой живописной территории.

Как сообщается в официальной группе парка в социальной сети «ВКонтакте», теперь посетители смогут насладиться множеством зеркальных скульптур, выполненных в различных формах и размерах. Эти блестящие арт-объекты привлекают внимание с дальнего расстояния, особенно в ясную погоду, создавая в парке оригинальный визуальный эффект.

– Зеркальные фигуры станут «изюминкой» зеленого ландшафта, ведь их видно издалека, – отметили в сообщении.

В парке уверены, что новые инсталляции привлекут внимание как жителей города, так и его гостей, поскольку добавляют особое очарование зелёному пространству возле ледовой арены.

Ранее редакция сообщала о том, что начался монтаж трибун для волейбольных полей в парке «Арена» в Новосибирске.