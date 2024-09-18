Китайский инвестор планирует построить в Новосибирской области еще 2-3 завода

На форуме Инпарк-2024 министр экономического развития Лев Решетников обратил внимание на темпы работы крупнейшего резидента Южного ПЛП — ООО «Маслов».

— Это инвестор из Китая. За полгода они провели большой объем строительства. К концу 2024 года запустим с ними первый проект, — сообщил Решетников.

Он также рассказал, что совместно с инвестором министерство пробивает канал инвестиций с Китаем.

— Думаю, что мы сделаем с ним еще 2-3 завода в регионе, — добавил Решетников. — Это необходимо с учетом того с какими сложностями мы сталкиваемся при транспортировке товаров из Китая в Россию, и наоборот.

О каких предприятиях может идти речь он не уточнил.

Напомним, первый камень в строительство завода по переработке масличных культур компании «Маслов» в ПЛП «Южный» был заложен в сентябре 2023 года. Запустить объект в эксплуатацию планировалось в 2025 году.

В марте 2022 года проект был одобрен на инвестиционном совете Новосибирской области. Его общая стоимость в ценах 2022 года составляла 3,7 млрд рублей, все — бизнес-инвестиции. В рамках проекта планировалось создать 255 рабочих мест. Первая очередь предусматривает проектирование и строительство производственных корпусов и запуск первой очереди переработки масличных культур — до 150 тысяч тонн в год. Второй этап — строительство, монтаж и запуск второй очереди — до 300 тысяч тонн в год. Готовую продукцию инвестор планировал экспортировать в Китай. Гарантийные письма о ее приобретении были получены от двух китайских корпораций.

В декабре 2023 года компания ООО «Маслов» представила на инвестсовет еще один проект, который она намерена реализовать на территории «Южного» ПЛП, — производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы. В рамках нового проекта компания планирует создать завод по переработке 290 тысяч тонн пшеницы и 200 тысяч тонн муки в год. Также на площадке планируется создание мощностей для единовременного хранения 50 тысяч тонн зерновых культур. Объем капитальных вложений в проект оценивался в 5,6 млрд рублей. Выйти на строительную площадку в ПЛП «Южный» с этим проектом «Маслов» планировал в 2025 году, запуск производства был намечен на второй квартал 2027 года.

На форуме Инпарк-2024 Лев Решетников также отметил, что китайские предприятия малого бизнеса сейчас создаются в частном парке «Лидер» под Новосибирском.

Учредитель ООО «Маслов»: господин Цюй Фэй — 99%, ООО «Солидарность-Риелт» — 1%. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Господин Цюй Фэй с 2008 года является гражданином РФ. ИП Цюй Фэй ведет деятельность в сфере строительства, аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области планируют построить предприятие для упаковки продукции, которая будет поставляться на экспорт в Китай.