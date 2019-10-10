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Новомарусинские дольщики заявили о голодовке

Региональная власть воспринимает этот как попытку шантажа и призывает к конструктивному взаимодействию.
  • 10/10/2019, 21:22
Автор: Евгения Серёгина
Новомарусинские дольщики заявили о голодовке
Иван Шмидт: Думаю, со следующего года начнем вводить по одному дому в микрорайоне «Новомарусино».

С 11 октября дольщики двух десятиэтажных и нескольких малоэтажных домов микрорайона «Новомарусино» намерены начать бессрочную голодовку. Об этом они сообщили в своем письме, поступившем в редакцию.

— Региональные и муниципальные власти (Несколько лет назад. — Ред.) объявили о проекте застройки микрорайона «Новомарусино», — рассказывают в письме активисты инициативной группы. — Однако строительство многоквартирных домов застопорилось, хотя денежные средства застройщиком от дольщиков были получены. Без жилья остались около 700 семей. Многие дольщики были вынуждены продавать свои квартиры, брать кредиты, ипотеку и займы.

Дольщики «ДЖН» вышли на митинг

Вместе с дольщиками пострадавшей от застройщика признана и мэрия Новосибирска, затратившая 224 млн рублей на приобретение квартир в рамках участия в ряде федеральных программ («Переселение из ветхого и аварийного жилья», «Жилье для российской семьи»).

Как пояснила изданию одна из дольщиц-активисток Светлана, строительство домов началось в 2015 году. Сдать их предполагалось через год, однако застройщик — ООО «Доступное жилье Новосибирск», ссылаясь на экономическую ситуацию, несколько раз переносил сроки. Напомним, в 2018 году, выступая на митинге дольщиков, представитель компании-застройщика уверял участников акции, что «Доступное жилье» не допустит ситуации банкротства. В июле 2019 года арбитражный суд признал компанию банкротом.

По словам собеседницы издания, после митинга прошел еще ряд встреч с участием застройщика и банков-кредиторов, где обсуждалась возможность получения кредитов на достройку домов.

Дома в ЖК «Новомарусино» достроят

— Сейчас мы намерены голодать до тех пор, пока на нас не обратят внимание областная и городская власти, — рассказывают инициаторы протестной акции.

В свою очередь, представители власти, будучи в курсе ситуации с дольщиками «Новомарусино», их действия не поддерживают. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» заявил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

— На данной группе домов работают эксперты, конкурсный управляющий, — рассказывает министр. — Несколько группировок пытаются шантажировать областное правительство и мэрию Новосибирска выходом на голодовки. Это деконструктивная позиция. Все механизмы для решения проблемы, которые возможны сегодня в рамках правового поля, правительство области и мэрия Новосибирска уже используют. Решить вопрос ежесекундно не получится. Требование «завтра получить квартиры» выполнить невозможно.

В то же время, по словам чиновника, правительство области и мэрия Новосибирска уже наметили «дорожную карту» для решения проблем новомарусинских дольщиков, в том числе за счет привлечения средств федерального бюджета для софинансирования достройки домов через региональный фонд, созданный для урегулирования ситуации с долгостроями.

Область планирует получить 800 млн рублей на дольщиков

Область планирует получить 800 млн рублей на дольщиков

— Думаю, со следующего года начнем вводить по одному дому в микрорайоне «Новомарусино», — говорит Шмидт. — Сейчас проводится экспертная оценка состояния конструкций. Мы привлекаем фонд для работы с этой группой домов.

Конкретно сумму финансирования по новомарусинским домам в правительстве региона пока не озвучивают. Иван Шмидт сообщил, что регион направил в Минстрой РФ заявку на софинансирование 18 проблемных домов из 66, расположенных на территории Новосибирска. Сумма федеральной субсидии по всем заявленным домам может составить около 800 млн рублей.

Компания ООО «Доступное жилье Новосибирск» зарегистрирована 31 августа 2012 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. По информации Арбитражного суда Новосибирской области, в июле 2019 года было принято решение о признании компании банкротом и введении конкурсного производства. Кредиторами «Доступное жилье Новосибирск» являются не только дольщики и мэрия Новосибирска, но и ряд компаний: ООО «Индексстрой» (долг 22,6 млн рублей), ООО «АВМ строй» (2,3 млн), ООО «Страд» (10,4 млн), ООО «Сибэк» (1,3 млн), ИП Маслов И.В. (3,3 млн).

Фото из сообщества «Обманутые дольщики «Новомарусино» Вконтакте

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