Дорожники и муниципалитеты Новосибирской области оказались не готовы к снегопаду

Прокуроры Новосибирской области провели масштабные проверки состояния дорог и улиц в зимний период. В результате было выявлено множество нарушений, связанных с уборкой снега и льда.

Органы прокуратуры обнаружили, что дорожные службы и местное самоуправление не в полной мере выполняют свои обязанности. Выявлены факты неукомплектованности штата, нарушения требований охраны труда, а также недостаточное количество и неисправное состояние уборочной техники. Кроме того, выявлены случаи отсутствия контрактов на привлечение дополнительных сил и средств для уборки дорог, а также на закупку противогололедных материалов.

По всем выявленным фактам приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура взяла устранение выявленных нарушений под свой контроль и продолжит проверки исполнения обязанностей по очистке дорог и улиц от снега и льда.

Ранее редакция сообщала, что глава Минприроды Новосибирской области Шестернин получил представление прокурора.