Новая техника сможет дозировать «Бионорд» на дорогах Новосибирска

Снегопады вновь актуализировали тему противогололедной обработки улиц в Новосибирске. Эффективность использования «Бионорда» в качестве противогололедного материала на заседании комиссии по транспорту Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства проанализировали руководитель департамента транспорта мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев и основатель инженерной компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко.

— Сразу скажу, что против «Бионорда» я не имею никаких возражений, кроме цены. В этом году кристаллическая соль (галлит), которая используется для приготовления песчано-соляной смеси на старте торгов стоила около 9 тысяч рублей за тонну, а на выходе снижалась до 7 тысяч рублей. «Бионорд» стоил уже 34 тысячи рублей за тонну. При этом «Бионорд» — это смесь солей, хлоридов и формиатов, но реальный состав у нас в городе, к сожалению, не контролируется, — отметил Кодалаев.

Более сложной проблемой, по его словам, является соблюдение требований обработки улично-дорожной сети города «Бионордом».

— Для эффективной уборки с применением данного материала нужно четко соблюдать требования технических регламентов, которые прописаны производителем. Нормальный расход материала при одиночной обработке составляет 25 граммов на квадратный метр, в более сложных дорожных условиях — около 40-50 граммов. Наша спецтехника выдает дозировку 120-150 грамм на «квадрат», — пояснил Кодалаев.

Очень важным условием в эффективном использовании «Бионорда» Андрей Степаненко называет человеческий фактор.

— Задача любого противогололедного материала — растопить лед, не допустить образования наката, а когда материал сработал, его надо сметать. Дорога должна быть сухая. Сегодня мы видим, что рассыпанный материал остается киснуть на дороге, на тротуарах, оседает на машинах, обуви, сметается на газоны, а потом летом на газонах не растет трава, засыхают деревья, — комментирует Андрей Степаненко. — К примеру, в Европе для противогололедной обработки дорог используется гранитная крошка, в Москве — крошка белого мрамора, которая считается очень полезной, так как потихоньку уходит в грунтовку. Что сейчас использует город, помимо «Бионорда», я не знаю, так как ДЭУ меня уже 4 года не допускает до контроля за противогололедным материалом, хотя у нас есть собственная лаборатория, где ранее мы часто проводили работы для мэрии. Но любая технология — это поиск оптимального компромисса между безопасностью дорог и безопасностью людей на тротуарах и дорогах, между вредом окружающей среде и стоимостью решений.

Кроме того, по его словам, важно не смешивать материалы, потому что когда одну часть дороги посыпают песчано-соляной смесью с высоким содержанием глины, которую до сих пор применяют районные администрации и подрядчики, а другую ― «Бионордом», то при смешивании мы получаем едкую, жидкую грязь.

— Такой эффект можно наблюдать, например, на пересечении улиц Фрунзе и Гоголя. Со стороны центра «ДЭУ №1» обрабатывает дорогу «Бионордом», Дзержинский район использует глинистую песчано-соляную смесь, — комментирует Андрей Степаненко. — Тот же «Бионорд» можно использовать только в чистом городе, а дороги перед нанесением материала рекомендуется помыть.

В итоге члены комиссии рекомендовали департаменту транспорта мэрии создать группу главного технолога города, в подчинении которого будут находиться технологический отдел и отдел контроля, а также утвердить регламент, согласно которому на всех дорогах города будет использоваться единый противогололёдный материал.

Ситуацию с применением противогололедных реагентов на городских улицах и магистралях в очередной раз обсудила комиссия по экологии регионального парламента. В частности, Иосиф Кодалаев сообщил, что город закупил дорожные машины, которые адаптированы под использование современных противогололедных материалов, в том числе с выдачей нужной дозировки «Бионорда». Кроме того, муниципалитет вносит изменения в технологические регламенты по уборке и порядку содержания улиц. В итоге комиссия потребовала, чтобы мэрия предоставила в региональный парламент регламенты по содержанию улиц, а в марте на заседании комиссии отчиталась, насколько удалось следовать этим регламентам в зимний период.

По информации «Уральского завода противогололедных материалов» (производитель «Бионорда») в зимний сезон 2023-2024 годов городские службы Новосибирска закупали на заводе около 5 тысяч тонн средства на сумму около 150 миллионов рублей. В числе покупателей «Бионорда» в Новосибирске (через дистрибьютеров) — более 100 компаний, как частных, так и муниципальных. Около половины этих организаций — управляющие компании и ТСЖ. Кроме того, средство используют больницы и торговые центры, строительные и транспортные компании, образовательные организации и учреждения культуры.

Ранее редакция сообщала о том, что для Новосибирска разработали технологию содержания дорог, однако документ не мог пройти Государственную экологическую экспертизу из-за отсутствия средств в бюджете.