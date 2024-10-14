Глава Минприроды Новосибирской области Шестернин получил представление прокурора

По результатам проверки прокуратура Новосибирской области направила представление министру природных ресурсов и экологии региона Евгению Шестернину.
Как сообщает прокуратура, Минприроды с 2018 года обладало сведениями об обрушении берега реки 1-ая Ельцовка.
— Министерство не приняло меры по предотвращению негативного воздействия вод на берег и ликвидации последствий, — сказано в сообщении ведомства.
Прокуратура взяла под особый контроль устранение выявленных нарушений.
Следует отметить, что несколько дней назад в связи с обрушением берега на улице 2-й Сухарной Береговой, 12, был введен режим повышенной готовности. Жильцов дома, находящегося в зоне обрушения, планируют переселить.
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