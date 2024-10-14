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Глава Минприроды Новосибирской области Шестернин получил представление прокурора

  • 14/10/2024, 16:30
Автор: Артем Рязанов
Главе Минприроды Новосибирской области направлено представление
Представление связано с обрушением берега малой реки Новосибирска

По результатам проверки прокуратура Новосибирской области направила представление министру природных ресурсов и экологии региона Евгению Шестернину.

Как сообщает прокуратура, Минприроды с 2018 года обладало сведениями об обрушении берега реки 1-ая Ельцовка.

— Министерство не приняло меры по предотвращению негативного воздействия вод на берег и ликвидации последствий, — сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура взяла под особый контроль устранение выявленных нарушений.

Следует отметить, что несколько дней назад в связи с обрушением берега на улице 2-й Сухарной Береговой, 12, был введен режим повышенной готовности. Жильцов дома, находящегося в зоне обрушения, планируют переселить.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска «надавила» на собственника котельной в Первомайке.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik         

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : представление обрушение берега 1-я Ельцовка


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