Дорожники отремонтируют 50 км трассы на Казахстан

В 2025 году намечен ремонт 50 км Ордынской трассы. Как пояснили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД), в Ордынском районе в работе будут 103-106 км, 107-111 км, 119-124 км, 138-141- 15 км в сумме, в Кочковском — 20 км, в Краснозерском и Карасукском – 15 км: 10 и 5 км соответственно. В пресс-службе редакции Infopro54 уточнили, что торги по ремонту участков дороги еще идут. Совокупная стартовая цена контрактов составляет 2 млрд рублей.

В управлении напомнили, что протяженность российского участка трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» составляет свыше 421 км. Она проходит через 5 районов области. За последние три года обновлено более 100 км трассы.

Напомним, по данным СТУ, среди стран ЕАЭС первое место в товарообороте с регионами Сибири по итогам 2023 года по-прежнему занимает Казахстан — 68%.

Ранее редакция сообщала о том, что для реконструкции трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» у поселков 8 Марта и Красный Восток выделено 1.3 млрд рублей. Завершение работ намечено на октябрь 2028 года.