В состав совета директоров «Ламбумиз» вошли Иван Стариков и Денис Котин

Компания АО «Ламбумиз» обновила состав директоров. С 20 сентября из 7 членов совета двое имеют статус независимых. Речь идет об известном в Новосибирске политике Иване Старикове, который неоднократно участвовал в избирательных кампаниях разного уровня. Сейчас он является советником министра природных ресурсов и экологии РФ, а также советником директора Центра устойчивого развития ВЭБ. РФ. Второй независимый директор также из Новосибирска — Денис Котин.Он является завкафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок НГТУ.

Финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал» пояснили, что обновление совета директоров связано с планами активного внедрения наукоемких разработок в процесс производства.

— Профессиональный научный бэкграунд независимых директоров позволит компании усилить инновационное направление и достичь поставленных целей, — отмечается в сообщении консультанта.

По итогам 6 месяцев 2024 года общая выручка «Ламбумиз» выросла к результату за 6 мес. 2023 года на 16,2% и достигла 1 434 млн руб. Наибольший вклад в динамику внесло производство неасептической упаковки для молока и молочной продукции, уточняется в сообщении. Рост чистой прибыли составил 14.12%.

— В планах АО «Ламбумиз» на второе полугодие 2024 года — усиление присутствия в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. Компания уже начала поставки неасептической упаковки местным производителям и готовится предложить клиентам другие позиции, например, одноразовую посуду, — комментирует финансовый консультант. — Кроме того, «Ламбумиз» совместно с «Пионер Био Тех» (в 2023 году предприятие вошло в состав АО «Ламбумиз») готовится к запуску производства экспресс тест-систем для определения остаточного антибиотика в молоке, сыворотке и молочных продуктах. Компания уже успела найти оборудование и отечественных поставщиков необходимых материалов и комплектующих для тест-наборов. Выпуск промышленных партий предварительно должен начаться во втором полугодии 2024 года.

В июне акционеры компании приняли решение о возможности обращения с заявлением о листинге обыкновенных акций на ПАО Московская Биржа. Это первый шаг на пути к возможному проведению IPO.

По данным Seldon.Basis, АО «Ламбумиз» создано в 1992 году в Москве, ук — 481.6 тысяч рублей. Основной вид деятельности — производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Выручка компании в 2023 году составила 2,57 млрд рублей (-1%), чистая прибыль — 312,9 млн руб (+191%). Генеральный директор — Александр Абалаков. Информация о собственниках закрыта.

Ранее редакция сообщала о том, что «Ламбумиз» первым в России выпустил маркированную упаковку для «молочки».