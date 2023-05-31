Дорожники ищут подрядчика для ремонта Ордынской трассы

Подрядную организацию, которая отремонтирует 11 километров дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар», определят в первых числах июня. Цена контракта 328 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управление автомобильных дорог.

Планируется отремонтировать участки — км 75-78, км 131-138, км 167-168.

— На всех километрах будет фрезерован старый асфальт, уложено два слоя нового, установлено барьерное ограждение, знаки и разметка. Работы планируется закончить осенью, — говорится в сообщении пресс-службы.

Участки ремонта определяются после проведения защиты районов с участием Минтранса, Территориального управления автомобильных дорог, представителей администрации района.

Напомним, по дороге «Новосибирск-Кочки-Павлодар» идет основной грузопоток в Казахстан.

Ранее редакция сообщала о том, что временно ограничат движения на дороге Новосибирск-Каменка.