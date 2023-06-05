Жители Хилокской пожаловались Локтю и Травникову

В Новосибирске жители улицы Хилокской опубликовали открытое письмо к властям региона и города, а также главе СКР Александру Бастрыкину, в котором пожаловались на соседство с мигрантами. Об этом сообщили в группе Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО! в соцсети «ВКонтакте».

— Этим обращением мы настоятельно рекомендуем губернатору НСО А.А. Травникову и мэру Новосибирска А.Е. Локтю приехать на Хилокскую лично и поговорить с жителями улицы, дабы совместно решить, как устранить накопившиеся годами проблемы,которые на данный момент привели к ужасающим по своим масштабам последствиям. Мы надеемся, что наше обращение не будет проигнорировано, — говорится в письме.

Жители жалуются на регулярные массовые драки с участием мигрантов, нелегальную торговлю во дворах домов, разгрузку туш животных рядом с местной школой.

Отмечается, что сотни обращений во всевозможные инстанции, жалобы и заявления, не принесли должного результата.

Напомним, что в Новосибирске вечером 21 мая на улице Хилокской мигранты устроили массовую драку.

По словам жителей, драки в районе улицы Хилокской происходят периодически.

Год назад руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел видеоконференцию с жителями Новосибирска, которые жаловались ему на важные городские проблемы. Почти час главный следователь страны посвятил обсуждению ситуации в Хилокском и Малыгинском жилмассивах, где люди жалуются на близость свалки, кладбища и мигрантов с местного рынка.

Хилокский рынок – один из крупнейших плодово-овощных рынков Сибири. Создан в 1990-х годах по распоряжению Виктора Толоконского, который на тот момент занимал должность мэра Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин вновь обратил внимание на Хилокский рынок в Новосибирске.