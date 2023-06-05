Рекламодателям

Массовая драка произошла в Новосибирске на пляже у Юго-Западного котлована

  • 05/06/2023, 11:00
Автор:
массовая драка в Новосибирске
Поводом стало желание мужчины познакомиться с девушкой.

4 июня на пляже у Юго-Западного котлована в одноимённом жилмассиве произошла массовая драка. Об этом сообщает НГС с ссылкой на очевидцев.

Как отмечает издание, в драке участвовало не менее 10 человек, ещё пара десятков стали невольными зрителями. Со слов очевидцев драка произошла из-за того, что один человек решил познакомится с девушкой. Через некоторое время на место драки приехали сотрудники Росгвардии.

В пресс-службе ГУ МВД России на момент написания материала никак не прокомментировали информацию, а в областном управление Росгвардии пообещали уточнить информацию позднее.

Напомним, что не так давно Бастрыкин вновь обратил внимание на Хилокский рынок в Новосибирске, где произошла массовая драка. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе и результатах расследования уголовных дел, а также о проверке изложенных в социальных медиа сведений о нарушениях общественного порядка.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Хилокской пожаловались Локтю и Травникову.

Фото: pixabay.com — ToNic-Pics

1 562

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : пляж Юго-Западного котлована массовая драка в Новосибирске


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

480 посылок военным в зону СВО отправили из Новосибирской области
7/06/23 10:37
Минобороны предложило вместо повесток использовать СМС-рассылку
6/06/23 10:56
В Госдуме предложили привлечь таксистов к борьбе с украинскими дронами
2/06/23 10:45
«Без зерна не останемся, но на результат прошлого года вряд ли стоит рассчитывать»: ученые дали прогноз об урожае зерновых в Сибири

«Без зерна не останемся, но на результат прошлого года вряд ли стоит рассчитывать»: ученые дали прогноз об урожае зерновых в Сибири

Затяжная и холодная весна в этом году сменилась аномальной летней жарой.
Читать статью >>
ВВП России может показать более 6% за 2023 год

Максим Марков: Я готов поспорить, что ВВП России может показать более 6% за 2023 год

Новосибирский девелопер смотрит в будущее с большим оптимизмом.
Читать статью >>
Прекращено дело о самобанкротстве новосибирского аквапарка

Прекращено дело о самобанкротстве новосибирского аквапарка

Долги ООО «Аквапарк Аквамир» перевалили за 2 миллиарда рублей.
Читать статью >>
За три года мэрия Новосибирска заплатила по судебным искам почти миллиард рублей

За три года мэрия Новосибирска заплатила по судебным искам почти миллиард рублей

В городской контрольно-счетной палате назвали департаменты, по которым чаще всего выносились судебные решения о взыскании.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бугланов, директор по маркетингу ООО «Белое дерево»

Евгений Бугланов: Выход на рынок Дубая у нас занял больше года

Некоторые вкусы продукции новосибирской компании жители Объединенных Арабских Эмиратов пока не понимают.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

В новосибирские школы вернут уроки черчения

07/06/2023, 12:23

Три железнодорожные платформы сошли с рельсов на Инской

07/06/2023, 12:21

«Без зерна не останемся, но на результат прошлого года вряд ли стоит рассчитывать»: ученые дали прогноз об урожае зерновых в Сибири

07/06/2023, 12:17

В Новосибирске прошел форум по медицинской профилактике

07/06/2023, 11:56
Популярное

Депутаты настаивают на возобновлении проверок производителей пива вне плана

07/06/2023, 11:19

В такси и каршеринге могут остаться машины только российской сборки

07/06/2023, 09:52

Межреберная невралгия — признаки и лечение

06/06/2023, 15:15
Новости компаний

На летних каникулах сибирские дети будут в безопасности с умными часами «Ростелекома»

06/06/2023, 13:05

Банк «Уралсиб» предлагает приём быстрых платежей в «1С»

06/06/2023, 11:51

Банк «Левобережный»: зачисляем деньги от продаж каждые 2 часа по эквайрингу

05/06/2023, 16:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска