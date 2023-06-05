Массовая драка произошла в Новосибирске на пляже у Юго-Западного котлована

4 июня на пляже у Юго-Западного котлована в одноимённом жилмассиве произошла массовая драка. Об этом сообщает НГС с ссылкой на очевидцев.
Как отмечает издание, в драке участвовало не менее 10 человек, ещё пара десятков стали невольными зрителями. Со слов очевидцев драка произошла из-за того, что один человек решил познакомится с девушкой. Через некоторое время на место драки приехали сотрудники Росгвардии.
В пресс-службе ГУ МВД России на момент написания материала никак не прокомментировали информацию, а в областном управление Росгвардии пообещали уточнить информацию позднее.
Напомним, что не так давно Бастрыкин вновь обратил внимание на Хилокский рынок в Новосибирске, где произошла массовая драка. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе и результатах расследования уголовных дел, а также о проверке изложенных в социальных медиа сведений о нарушениях общественного порядка.
Ранее редакция сообщала о том, что жители Хилокской пожаловались Локтю и Травникову.
Фото: pixabay.com — ToNic-Pics
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