Массовая драка произошла в Новосибирске на пляже у Юго-Западного котлована

4 июня на пляже у Юго-Западного котлована в одноимённом жилмассиве произошла массовая драка. Об этом сообщает НГС с ссылкой на очевидцев.

Как отмечает издание, в драке участвовало не менее 10 человек, ещё пара десятков стали невольными зрителями. Со слов очевидцев драка произошла из-за того, что один человек решил познакомится с девушкой. Через некоторое время на место драки приехали сотрудники Росгвардии.

В пресс-службе ГУ МВД России на момент написания материала никак не прокомментировали информацию, а в областном управление Росгвардии пообещали уточнить информацию позднее.

Напомним, что не так давно Бастрыкин вновь обратил внимание на Хилокский рынок в Новосибирске, где произошла массовая драка. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе и результатах расследования уголовных дел, а также о проверке изложенных в социальных медиа сведений о нарушениях общественного порядка.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Хилокской пожаловались Локтю и Травникову.