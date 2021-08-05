«Тяжстанкогидропрессу» снова не дают работать

Акт составлен судебным приставом-исполнителем ОСП по Кировскому району УФССП России 4 августа.

Деятельность новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» приостановлена на 90 суток в соответствии с постановлением Кировского райсуда, сообщает Центр раскрытия корпоративной информации Интерфакс. Поводом стали нарушения пожарной безопасности неэксплуатируемых предприятием помещениях.

В настоящее время в арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве предприятия. Заявления о вступлении подали налоговая инспекция, долги завода перед которой превышают 14,7 млн руб. и сам «Тяжстанкогидропресс», заявивший о наличии просроченной задолженности в размере 1,1 млрд руб.

Напомним, в конце июля представитель Минпромторга области сообщил, что у «Тяжстанкогидропресса» появился потенциальный инвестор. При этом участники рынка отмечают, что площадка предприятия очень интересует девелоперов, которые готовы застраивать ее жильем.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» производит металлорежущие станки, гидравлические прессы. В 2020 году его выручка составила 481,7 млн руб., убыток — более 1 млрд руб.