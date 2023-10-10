Более 5 млрд рублей налогов на имущество насчитали новосибирцам

По налогам на имущество за 2022 год новосибирцам предстоит заплатить 5,1 млрд рублей — на 15,8% больше, чем годом ранее. Из них 3 млрд по транспортному налогу (+21%). 1,5 млрд по налогу на имущество — на 193 млн больше, чем за 2021 год.

— Прирост по налогу на имущество связан с ростом количества налогоплательщиков и объектов налогообложения, — пояснил на пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Новосибирской области Андрей Сударев.

По земельному налогу исчислено 519 млн рублей — на 10% меньше, чем годом ранее. Налоговики объяснили эту динамику снижением кадастровой стоимости земельных участков, а также предоставленными льготами.

В целом извещения об уплате имущественных налогов в этом году получат 1,4 млн новосибирцев. Из них 907 тыс в электронном виде и через личные кабинеты. Заплатить налоги на имущество необходимо до 1 декабря.

Уведомления не будут направляться тем налогоплательщикам — владельцам имущества, которые имеют право на льготы, а также плательщикам, общая сумма налогов которых составляет менее 100 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги.