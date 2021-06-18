Доходность по вкладам банка «Открытие» увеличилась до 5,3% годовых

Рост ставок составил 0,2 п.п. на всех сроках размещения средств для депозитов «Надежный», «Открытый», «Активное пополнение» и «Свободное управление», а также для архивного депозита «Основной доход» при выплате процентов в конце срока.

Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, — 5,3% годовых на сроке 730 дней при получении процентов по окончании вклада (по вкладу «Надежный»). Для всех вкладов применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.

Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счёт «Моя копилка» со ставкой 4.5% годовых (для премиальных клиентов банка – 4.7%).

Все вклады и накопительные счета, за исключением вклада «Основной доход», можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Банк «Открытие» (ПАО) входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.