Искусственный интеллект-почерковед и другие выборные новаторства

О новшествах выборной кампании 2021 года, по сравнению с выборами прошлых лет, а также о том, что ждет ее участников на пресс-конференции рассказала председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Для кандидатов — цифровые технологии

Что касается парламентских политических партий и партий, которым не нужно собирать подписи избирателей для участия в выборах, то для них сохраняются все традиционные процедуры. До 12 июля они должны провести съезды, а кандидаты-самовыдвиженцы — подать документы. До 23 июля документы должны подать кандидаты-партийцы.

Что касается самовыдвиженцев и представителей партий, которые не освобождены от процедуры сбора подписей избирателей, то для них приготовлен «сюрприз» в виде искусственного интеллекта, которому предстоит определить подлинность собранных подписей и корректность данных подписавшихся избирателей.

— Сканируются отобранные подписи, формируется список данных избирателей, которые подписались, — описывает процедуру проверки Ольга Благо. — Это список проверяется через регистр избирателей, автоматически выявляется, где эти данные не совпадают. Это значительно ускоряет проверку сводных данных. Если выявляются несовпадения, то формируется список для запроса в Федеральную миграционную службу, чтобы нам еще раз предоставили уточненные сведения.

В помощь искусственному интеллекту — процедура сбора подписей, которая немного усложнится: кроме подписи избирателю предстоит собственноручно внести в подписной лист дату сбора и свои фамилию, имя и отчество. Это необходимо для почерковедческой экспертизы при проверке собранных подписей.

— На первоначальном этапе в автоматическом режиме с использованием искусственного интеллекта отбираются так называемые кластеры похожих почерков, — говорит Благо. — И уже из этих кластеров работает эксперт-почерковед. Это значительно упрощает работу. Иначе, когда много подписей проверяется, нужно в голове держать: на каком листе, в какой папке, какая подпись правильная или неправильная — и все это сверять. Иногда избирательную комиссию обвиняют в том, что она необъективно оценивает те или иные данные, но здесь идет сначала автоматическая проверка, затем экспертиза, и затем избирком оценивает все выводы — и объективность решения избиркома значительно выше.

По информации избирательной комиссии, кандидатам необходимо собрать 3% голосов избирателей, зарегистрированных на территории округа, что составляет плюс-минус 16 тысяч подписей. Проверке подвергнут 20% собранных подписей. Регистрация кандидатов, собравших подписи, пройдет с 5 до 14 августа. Полный пул участников выборной кампании окончательно определится 15 августа.

Для избирателей — долой вопросы поездок на картошку

Здесь речь идет пусть и о не такой уж новой, но впервые обкатанной в прошлом году технологии трехдневного голосования.

— У избирателя появляется выбор: в какой из дней прийти проголосовать, — считает руководитель избирательной комиссии. — Снимаются вопросы отъездов на дачу, на картошку, снимаются вопросы для людей, работающих посменно, которые не могут прийти в один определенный день.

Кроме того, как отмечает председатель облизбиркома, трехдневное голосование, по опыту прошлого года, позволило решить еще одну задачу, актуальную санитарных ограничений в период пандемии коронавируса, — развести потоки избирателей и минимизировать их единовременное количество в одном помещении.

— Практика голосования в условиях особой эпидемиологической ситуации, обеспечение средствами индивидуальной защиты членов избирательной комиссий, избирателей будет в таком же полном объеме, как в прошлом году, — рассказывает Ольга Благо. — По итогам 2020-го всплеска заболеваемости после выборов зафиксировано не было.

Согласно указу президента РФ выборы депутатов Госдумы должны состояться 19 сентября 2021 года. По информации избирательной комиссии Новосибирской области, в этот же день пройдут выборы депутатов городских советов Бердска, Искитима, Оби, Барабинска, Куйбышева и Татарска, а также 36 кампаний по довыборам или повторным выборам депутатов райсоветов в разных районах области. Численность избирателей на 1 января 2021 года составляла 2,1 млн человек. В рамках выборной кампании будут работать 1,9 тысячи постоянных избирательных участков. Еще 14 участков будут организованы в местах временного пребывания избирателей — медицинских и исправительных учреждениях.