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Искусственный интеллект-почерковед и другие выборные новаторства

  • 18/06/2021, 16:00
Автор: Евгения Серёгина
Новости Новосибирска
В Новосибирской области официально стартовала кампания по выборам депутатов Госдумы.

О новшествах выборной кампании 2021 года, по сравнению с выборами прошлых лет, а также о том, что ждет ее участников на пресс-конференции рассказала председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Для кандидатов цифровые технологии

Что касается парламентских политических партий и партий, которым не нужно собирать подписи избирателей для участия в выборах, то для них сохраняются все традиционные процедуры. До 12 июля они должны провести съезды, а кандидаты-самовыдвиженцы — подать документы. До 23 июля документы должны подать кандидаты-партийцы.

Что касается самовыдвиженцев и представителей партий, которые не освобождены от процедуры сбора подписей избирателей, то для них приготовлен «сюрприз» в виде искусственного интеллекта, которому предстоит определить подлинность собранных подписей и корректность данных подписавшихся избирателей.

Сканируются отобранные подписи, формируется список данных избирателей, которые подписались, описывает процедуру проверки Ольга Благо. Это список проверяется через регистр избирателей, автоматически выявляется, где эти данные не совпадают. Это значительно ускоряет проверку сводных данных. Если выявляются несовпадения, то формируется список для запроса в Федеральную миграционную службу, чтобы нам еще раз предоставили уточненные сведения.

В помощь искусственному интеллекту — процедура сбора подписей, которая немного усложнится: кроме подписи избирателю предстоит собственноручно внести в подписной лист дату сбора и свои фамилию, имя и отчество. Это необходимо для почерковедческой экспертизы при проверке собранных подписей.

На первоначальном этапе в автоматическом режиме с использованием искусственного интеллекта отбираются так называемые кластеры похожих почерков, говорит Благо. И уже из этих кластеров работает эксперт-почерковед. Это значительно упрощает работу. Иначе, когда много подписей проверяется, нужно в голове держать: на каком листе, в какой папке, какая подпись правильная или неправильная — и все это сверять. Иногда избирательную комиссию обвиняют в том, что она необъективно оценивает те или иные данные, но здесь идет сначала автоматическая проверка, затем экспертиза, и затем избирком оценивает все выводы — и объективность решения избиркома значительно выше.

По информации избирательной комиссии, кандидатам необходимо собрать 3% голосов избирателей, зарегистрированных на территории округа, что составляет плюс-минус 16 тысяч подписей. Проверке подвергнут 20% собранных подписей. Регистрация кандидатов, собравших подписи, пройдет с 5 до 14 августа. Полный пул участников выборной кампании окончательно определится 15 августа.

Для избирателей — долой вопросы поездок на картошку

Здесь речь идет пусть и о не такой уж новой, но впервые обкатанной в прошлом году технологии трехдневного голосования.

У избирателя появляется выбор: в какой из дней прийти проголосовать, считает руководитель избирательной комиссии. Снимаются вопросы отъездов на дачу, на картошку, снимаются вопросы для людей, работающих посменно, которые не могут прийти в один определенный день.

Кроме того, как отмечает председатель облизбиркома, трехдневное голосование, по опыту прошлого года, позволило решить еще одну задачу, актуальную санитарных ограничений в период пандемии коронавируса, развести потоки избирателей и минимизировать их единовременное количество в одном помещении.

Практика голосования в условиях особой эпидемиологической ситуации, обеспечение средствами индивидуальной защиты членов избирательной комиссий, избирателей будет в таком же полном объеме, как в прошлом году, рассказывает Ольга Благо. По итогам 2020-го всплеска заболеваемости после выборов зафиксировано не было.

Согласно указу президента РФ выборы депутатов Госдумы должны состояться 19 сентября 2021 года. По информации избирательной комиссии Новосибирской области, в этот же день пройдут выборы депутатов городских советов Бердска, Искитима, Оби, Барабинска, Куйбышева и Татарска, а также 36 кампаний по довыборам или повторным выборам депутатов райсоветов в разных районах области. Численность избирателей на 1 января 2021 года составляла 2,1 млн человек. В рамках выборной кампании будут работать 1,9 тысячи постоянных избирательных участков. Еще 14 участков будут организованы в местах временного пребывания избирателей медицинских и исправительных учреждениях.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : избиратели голосование выборы


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