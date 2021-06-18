В популярных детских развлекательных центрах выявлены нарушения коронавирусных ограничений

В Новосибирске за неделю прошли 98 рейдов по соблюдению ограничительных мер. Проверены 50 объектов в 4 торговых центрах (ТЦ «Виндзор», ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Галерея», ТЦ «Лазурный») и 2 объекта общественного питания. В результате возбуждено два административных производства.

Из 13 проверенных объектов общепита нарушением отметилось только одно, расположенное на улице Ленина. Там не было соблюдено социальное дистанцирование между столами, что также вылилось в административный протокол.

Во время проверок, проведенных на объектах транспортной инфраструктуры, составлено 35 протоколов на граждан и 3 протокола на перевозчиков в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Всего региональным минтрансом проведено 67 рейдовых мероприятий, проверено более 50 автобусов.

Министерством ЖКХ области проверены 43 розничные торговые точки, 3 детских развлекательных центра. Два детских центра проверены также региональным министерством экономического развития, кроме того, рейдовые мероприятия прошли в 11 гостиницах и хостелах. Минстрой провел проверки на 5 строительных площадках и одном промышленном предприятии. Министерством культуры проверены 7 учреждений.

Напомним, что в Новосибирской области режим повышенной готовности продлен до 30 июня.