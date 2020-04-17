Из-за отсрочек по налогам область недополучит около 4 млрд рублей

— Мы пока считаем выпадающие доходы по налогам в связи с отсрочками выплат. Часть из них касаются региональных налогов. По 9 группам ОКВАЭД это в районе 3-4 млрд рублей, — сообщил в ходе брифинга и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Кроме того, средства необходимы на реализацию утвержденного плана антикризисных мер. Только по блоку мероприятий по обеспечения занятости необходимо около 300-400 млн рублей. Плюс регион планирует задействовать меры поддержки, которые эффективно себя проявили в предыдущие кризисы: 2008-2009 и 2014-2015 годов. В частности, речь идет о предоставлении гарантий и льготных займов предпринимателям через областной Фонд поддержки МСП и Фонд микрофинансирования.

— В первом фонде на эти цели на 2020 год предусмотрено около 1 млрд рублей, во втором — около 400 млн, — пояснил Решетников.

Напомним, 15 апреля в своем четвертом обращении президент России Владимир Путин сообщил о предоставлении дополнительной финансовой помощи регионам, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан. Речь идет о 200 млрд рублей, которые будут направлены на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов.

В мэрии Новосибирска тоже считают выпадающие доходы бюджета от антикризисных мер.

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