Дождь со снегом ожидаются в ближайшие дни в Новосибирске

С 20 по 23 января в Новосибирске прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

Согласно информации сервиса Яндекс.Погода, вечером 20 января, а также 21 и 22 января в городе будет аномально тепло. Ожидаются осадки в виде дождя со снегом.

В дневные часы температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 5-11 м/с. Резкое похолодание начнется ночью 22 января и температура опустится до -18 градусов.

— ГКУ НСО ЦОДД призывает водителей быть внимательными и осторожными на дороге. Резкое потепление, мокрый снег и дальнейшее похолодание приведут к образованию наледи на проезжей части, — говорится в сообщении ведомства.

Эксперты советуют новосибирцам не нарушать скоростной режим и соблюдать дистанцию на дорогах. Водителей просят быть особенно внимательными и осторожными в границах нерегулируемых пешеходных переходов и в жилых зонах. А пешеходам помнить, что во время гололеда тормозной путь автомобилей значительно увеличивается.

Ранее редакция сообщала о том, что пострадавших в ДТП эвакуировали на вертолете в Новосибирской области. За новогодние каникулы эвакуировано четверо пострадавших.