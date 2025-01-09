Пострадавших в ДТП эвакуировали на вертолете в Новосибирской области

В первые семь дней 2025 года в Новосибирской области были эвакуированы пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. На вертолёте в областную больницу были доставлены четыре человека из разных районов региона. Сейчас они проходят лечение в Новосибирске.

Всего за выходные произошло 59 ДТП, в которых 93 человека получили травмы. Погибли 10 человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество травмированных увеличилось на 15%.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий отметил, что специализированная медицинская помощь пострадавшим в авариях оказывается в городских больницах № 1 и № 34, где функционируют центры для лечения сочетанных травм. В случае необходимости пациенты из районов области, особенно с федеральных трасс, могут быть переведены в эти медицинские учреждения. Для этого используется служба санитарной авиации областной больницы. Кроме того, облбольница применяет возможности телемедицины для консультаций врачей районных больниц.

— Специалисты консультируют коллег из ЦРБ с помощью телемедицины, при необходимости выезжают на место. Тяжелых пациентов, если они транспортабельны, мы переводим в Новосибирск, — сообщил министр на оперативном совещании.

Ранее редакция сообщала о том, что девочка 10 лет погибла в ДТП под Новосибирском. Прокуратура начала проверку происшествия.