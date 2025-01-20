Новосибирской области не хватает 6500 строителей

В строительной отрасли региона дефицит кадров нарастает начиная с 2020-го пандемийного года, постепенно переходя в хроническую стадию. Аналитики связывают это с ростом объемов строительства, призывом работников на военную службу (примерно 5–7% строительных специалистов были мобилизованы в 2022–2023 годах), оттоком трудовых мигрантов и низкими зарплатами.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов уточнил, что на данный момент региональный строительный комплекс насчитывает 42 813 человек, но этой отрасли не хватает 6500 специалистов.

— Кадровый потенциал реализуют студенты. В регионе работает несколько крупных вузов, ведущих подготовку и переподготовку по строительным специальностям, а также учебных заведений среднего и профессионального образования. Набирает популярность система целевого обучения, которая дает возможность организации получить обученных специалистов на несколько лет вперед, — рассказал Дмитрий Богомолов Сиб.фм.

Добавим, аналитики Авито Работы выяснили, что в Новосибирской области дефицит кадров в строительной отрасли за год вырос на 11%, а средние зарплатные предложений составили 77 247 рублей. Наиболее активно в регионе в 2024 году искали бригадиров (+99%), штукатуров (+75%) и фасадчиков (+67%).

При этом, после проверок налоговиков в 2024 году строительные компании региона подняли зарплаты.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирскую область на системной основе планируют приглашать специалистов из Северной Кореи. В том числе, для трудоустройства на предприятия строительной отрасли.