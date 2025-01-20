В 2025 году завершается срок автоматического продления прав

Водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, в этом году станут недействительными и должны быть заменены на новые.

— Водительские удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты, — напомнило МВД.

Напомним, в декабре 2023 года в России было принято решение о продлении срока действия водительских удостоверений, срок действия которых истекал в 2024 и 2025 годах, на три года. Инициаторами выступили МВД и Минэкономразвития, которые стремились облегчить административную нагрузку на граждан и бизнес. В 2025 году этот трехлетний мораторий заканчивается.

За управление автомобилем с недействительными правами в России предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей и временное лишение права управления до момента восстановления прав.

Кроме того, в конце 2024 года были приняты поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым с января 2025 года штрафы за нарушения правил дорожного движения увеличатся в полтора раза. Также было сокращено с 50% до 25% снижение суммы штрафа при оперативной оплате постановлений.

Ранее редакция сообщала о том, что Банк России изменил тарифы ОСАГО для некоторых видов транспорта и территорий. Владельцы легковых автомобилей не почувствуют изменений.