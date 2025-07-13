Дожди и грозы ожидаются на следующей неделе в Новосибирске

В Новосибирске на неделе с 14 по 20 июля прогнозируются дожди и грозы. При этом в некоторые дни воздух может прогреться до +27 градусов.

По данным «Яндекс.Погоды», температура будет колебаться от +19 до +27 градусов. Самый жаркий день ожидается в воскресенье, 20 июля, а дожди и грозы возможны каждый день, кроме субботы. В субботу, 19 июля, будет +25 градусов.

Согласно сайту Rusmeteo, на следующей неделе в Новосибирске ожидаются дожди и грозы. Температура будет варьироваться от +19 до +25 градусов.

«Gismeteo» также предсказывает дождливую неделю с грозой в среду. Столбик термометра будет колебаться от +19 до +24 градусов.

Стоит отметить, что все сервисы предсказывают, что самым холодным днем будет понедельник, 14 июля, а самым жарким — воскресенье, 20 июля.

Ранее редакция сообщала том, когда ожидаются всплески жары в Новосибирской области.