Новосибирцы стали чаще отдыхать за рубежом

Летом 2025 года Новосибирск стал популярнее среди путешественников. Доля бронирований выросла на 11% и составила 2% от всех внутренних перелётов.

По данным сервиса «Авиасейлс», большинство туристов прилетают в Новосибирск из Москвы — 46% от всех летних бронирований. Также популярны рейсы из Сочи (16%), Санкт-Петербурга (13%), Сургута (2%) и Красноярска (2%).

Туристы из Санкт-Петербурга проводят в Новосибирске больше всего времени — в среднем 12 дней. Семьи с детьми чаще всего приезжают из Сочи — 14% бронирований являются семейными.

Доля международных бронирований увеличилась на 3 процентных пункта и составила 33%. Самым востребованным зарубежным направлением лета оказался Узбекистан — 37% всех международных перелётов. В топ-5 также вошли Казахстан (17%), Грузия (6%), Турция (4%), Таиланд (3%). В среднем поездки за границу занимают десять дней, а с детьми путешествуют 13% пассажиров.

Большинство горожан предпочитают путешествовать по России — 67% всех бронирований приходится на внутренние рейсы. Лидером среди внутренних направлений остаётся Москва: 42% всех перелётов из Новосибирска. Следом идут Сочи (20%), Санкт-Петербург (12%), Сургут (2%) и Красноярск (1%). В среднем длительность внутренних поездок составляет восемь дней, а с детьми едут 15% пассажиров.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский отель получил сертификат для работы с vip-туристами из Китая. Он позволит гостинице выстраивать сотрудничество с крупными китайскими туроператорами и онлайн-платформами.