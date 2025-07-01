Метеоролог Вильфанд рассказал, когда ожидаются всплески жары в Новосибирской области

В июле температура поднимется выше климатической нормы в Уральском, Приволжском и Дальневосточном округах. С 10-х чисел месяца жара усилится в европейской части России и продлится до 20 июля.

— Распределение температуры в европейской части страны показывает, что в целом температура в июле будет близка к норме. В первой декаде прогнозируется прохладная погода с температурой ниже нормы. Во второй декаде ожидается повышение температуры и всплески жаркой погоды, — спрогнозировал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, изданию ТАСС.

Он предупреждает, что аномально высокие температуры ожидаются и в юго-западной Сибири, включая Томскую, Омскую, Новосибирскую области и Алтайский край. На Дальнем Востоке жара превысит норму в Бурятии, Забайкалье, Амурской области, Еврейской автономной области, южных районах Хабаровского края, Приморье и на Сахалине.

Согласно данным Gismetio, в Новосибирске ожидается повышение температуры к 11 июля. Теплые деньки продлятся четыре дня. Однако в этот период горожане не смогут в полной мере насладиться солнцем из-за дождей. В некоторые дни, 11 и 14 июля, к дождю может добавиться гроза. Температура воздуха в эти дни поднимется до +27…+29 градусов.

Яндекс Погода не прогнозирует жаркий июль. По данным сервиса, температура в течение месяца будет колебаться от +21 до +25 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что штормовое предупреждение из-за ливней с грозами объявлено в Новосибирске. Такая погода в городе сохранится в течение двух дней.