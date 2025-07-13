МВД предложило ужесточить допуск водителей старше 60 лет к автомобилям

На официальном портале нормативных актов опубликован проект «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036-го». МВД предлагает ужесточить правила допуска к управлению транспортом водителей старше 60 лет.

Изменения связаны с прогнозируемым старением населения. К концу десятилетия число россиян старше 60 увеличится. Именно водители этого возраста, по данным проекта, чаще всего становятся виновниками ДТП. С 2017 по 2024 годы МВД отмечает рост числа аварий по вине возрастных водителей на 25%, погибших — на 33%, пострадавших — на 22%. Кроме того, они ответственны за более трети смертельных случаев среди велосипедистов и пешеходов.

Проект, разработанный на основе шестилетнего анализа данных о безопасности дорожного движения, был согласован с двенадцатью органами исполнительной власти, включая Минтранс, Минздрав и МЧС, и утвержден профильной правительственной комиссией в апреле этого года. Он предлагает адаптировать дорожную инфраструктуру, транспорт и правила допуска к вождению для пожилых людей. Планируется усилить контроль за их здоровьем и внедрить дополнительные меры для снижения числа аварий с их участием.

Сама стратегия сформулирована на основании президентского указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Согласно документу, смертность в ДТП должна сократиться вдвое к 2036 году по сравнению с 2023-м. К 2030 году этот показатель должен уменьшиться в полтора раза.

Сейчас в России нет возрастных ограничений для водителей. Однако год назад в Госдуму внесли законопроект, требующий обязательного медицинского освидетельствования для водителей старше 80 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что в России готовят законопроект о повышенном налоге на машины старше 15 лет.