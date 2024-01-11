Дрон «Викинг» для разведки в море разработал кадет из Бердска

Одиннадцатиклассник Бердского Казачьего Кадетского корпуса имени Героя РФ Олега Куянова Иван Бороздин занял 2 место в конкурсе «Инженеры и изобретатели» среди воспитанников общеобразовательных организаций Минобороны РФ. Иван представил проект «Дрон для высокопроизводительной системы поиска и разведки в море «ВИКИНГ». Об этом сообщили в группе Кадетского корпуса.

— Во время работы над проектом, Иван выполнил полный цикл разработки дрона: расчёты, чертежи и изготовление самого дрона. Кроме этого, были проведены полевые испытания, на основании которых внесены поправки в расчёты, — говорится в сообщении.

Ежегодный конкурс прошел в форме заочной защиты проектов, на базе Нахимовского Военно-Морского училища в Санкт-Петербурге. В этом году в номинации «Техническое моделирование» было представлено 12 проектов из разных городов России от представителей кадетских и военных училищ.

Ранее редакция сообщала о победительнице конкурса ума и красоты — «Мисс НГУ», который прошел в Новосибирском госуниверситете.