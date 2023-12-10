В Новосибирском госуниверситете прошел традиционный конкурс ума и красоты — «Мисс НГУ». 12 девушек прошли кастинг и приняли участие в конкурсе на сцене Дома учёных, 5 конкурсанток прошли в финал.

— Мне очень понравилось. Наш конкурс называется конкурсом красоты и ума. Красоты — не потому что выбирают самую красивую — выбирают среди красивых, но выбирают тех, кто лучше всех себя показал. Если кто-то чувствует, что он проиграл, не нужно думать: «Вот они более красивые, выше, шире…». Нет! Это же конкурс: кому-то повезет больше, кому-то меньше. Вы большие победительницы и молодцы! — отметил отец-основатель конкурса и председатель жюри, и.о. директора Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН Станислав Шакиров. — Спасибо организаторам, клубу «Квант», что вы организуете уже 28-й конкурс «Мисс НГУ». Думаю, что победит самая достойная и самая удачливая.

Три девушки получили номинации от зрителей и спонсоров конкурса:

Мисс Elinergy стала Дарья Грыцива, 3 курс ФЕН,

Мисс зрительских симпатий — Мария Крицкая, 4 курс ГИ,

Мисс Global Russian Models — Анастасия Галь, 1 курс ГИ.

Как отметили представители жюри, выбрать самых лучших было сложно, так как все девушки показали яркие номера домашнего задания, пластику движений, а также продемонстрировали умение быстро и достойно реагировать на нестандартные ситуации, как и положено студенткам НГУ.

Титул второй Вице-мисс НГУ-2023 получила Карина Дзябенко, 1 курс ГИ.

Титул первой Вице-мисс НГУ-2023 жюри присудило Ладе Сорокиной, 2 курс магистратуры ЭФ.

Мисс НГУ-2023 стала Анастасия Данилова. Настя учится на четвертом курсе факультета естественных наук НГУ (ФЕН) и в 2024 году заканчивает университет, а потом планирует поступать в магистратуру:

— Когда я шла на конкурс «Мисс НГУ», я шла за эмоциями, опытом и, конечно, за победой! Потому что для меня этот конкурс о том, как ты можешь показать и доказать самой себе, что нет ничего невозможного! Все дело в том, что впервые с этим конкурсом я познакомилась в 2019 году. Сидела в зрительном зале и думала: «Когда-нибудь я точно окажусь на этой сцене, научусь красиво ходить на каблуках, танцевать и не буду бояться дарить свою улыбку людям». Как видите на сцену «Юности» я так и не попала, хотя и Дом ученых — тоже неплохо! Больше всего я хотела показать свой творческий номер, который я придумывала на ходу, сидя в зале «Юности». Я уже тогда хотела сделать красивое шоу, которое запомнят все! Ведь, согласитесь, не каждый год видишь жонглеров на «Мисс НГУ».

И раз я стою здесь в финале и говорю вам свою финальную речь, значит, у меня это получилось. Получилось быть с вами искренней, подарить положительные эмоции и заразить своей энергетикой. Корона — это символ того, что проделанная мной и моей командой работа нашла отклик в ваших сердцах. На самом деле каждая девочка, стоящая на этой сцене, заслуживает ее, ведь все мы прошли довольно долгий, сложный и полный бессонных ночей путь, а это уже наша маленькая победа!

Не знаю, получу ли эту долгожданную корону я или ее получит кто-то другой, это решать вам, наше многоуважаемое жюри. Но я могу сказать одно, что я с огромной радостью и благодарностью приму этот титул, ведь это будет подтверждением того, что меня заметили, услышали и оценили по достоинству. Мечты обязательно должны сбываться, и я верю, что мечта одиннадцатиклассницы, в 2019 году сидящей в зале, а ныне финалистки «Мисс НГУ» обязательно сбудется.

И я буду носить этот титул с огромной гордостью за себя и свой университет!

Конкурс «Мисс НГУ» в Новосибирском госуниверситете организует клуб «Квант».