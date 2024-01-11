Завершен демонтаж башенных кранов у пилона нового моста в Новосибирске

Завершен демонтаж двух башенных кранов, которые были задействованы в строительстве 114-метрового пилона моста через реку Обь. Об этом сообщает Группа «ВИС».

— Башенные краны высотой 131,6 и 119,6 метров демонтировались поэтапно с помощью автокрана, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что завершен демонтаж двух из трёх временных опор вантового участка моста на площади инженера Будагова. На данный момент идет подготовка к устройству подземной камеры, предназначенной для размещения коммуникаций.

Сейчас готовность моста составляет 85%.

Напомним, о том, что ввод четвертого моста перенесен на четвертый квартал 2024 года, во время пресс-тура рассказал гендиректор ООО «ПФ «ВИС» Сергей Юдин. По его словам, первые машины смогут проехать по мосту в июне или июле 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников прокомментировал строительство четвертого моста в Новосибирске.