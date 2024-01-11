Какие инвестиции в 2023 году принесли самый большой доход новосибирцам

Анализ доходности частных инвестиций в прошедшем 2023 году позволяет на относительно небольшом временном промежутке увидеть риски прогнозов и результаты реальности — уверен эксперт Игорь Степанов. Оглядываясь назад, можно понять теоретический потенциал инвестиционных вложений, здраво оценить возможности его достижения и сделать выводы, пригодные для управления будущими инвестициями.

Самые доходные и популярные

— Практически все эксперты рынка называют 2023 год одним из самых успешных для частных инвесторов во всей новейшей российской истории. Тому есть несколько причин, и одна их них — очень хороший рост стоимости акций российских компаний, отраженный в подъеме индекса Мосбиржи. Этот индикатор за год увеличился почти на 44%, что стало рекордом десятилетия. Так что прозорливый инвестор, вложившийся в конце 2022 – начале 2023 годов в долевой капитал отечественного бизнеса, сегодня может фиксировать прибыль в несколько десятков процентов.

Сопоставимые результаты показали в 2023 году и валютные инвестиции — купленные год назад доллары, евро или юани сейчас подорожали в рублевом эквиваленте не менее чем на 30%.

В то же время классические инвестиции в форме банковских депозитов за те же сроки вряд ли принесли российским вкладчикам больше 10% доходности, в лучшем случае позволив лишь компенсировать инфляционные потери.

Фактор неопределенности

Однако направления инвестиций, показавшие хорошую доходность по результатам 2023 года, не были очевидными перед началом этого года. Так, в декабре 2022-го лишь один из шести опрошенных экспертов рынка спрогнозировал индекс Мосбиржи близко к истинным итогам 2023 года (3099,11). Большинство же аналитиков не рассчитывали на значимый рост российской экономики на фоне предшествующего снижения и санкционного давления.

Интересно, что во второй половине года аналогичный опрос показал уже завышенные ожидания стоимости акций российских компаний.

В результате неопределенности в прогнозах немалая доля частных российских инвесторов не смогла сформировать свой прошлогодний портфель наилучшим образом — по данным исследования «Тинькофф Инвестиций», в среднем по стране его доходность не превысила 15,2% (15% — по Иркутской области, 14,3% — по Новосибирской). При этом Новосибирская область покинула топ-10 регионов с наибольшим количеством инвесторов, однако в список вошел другой сибирский регион — Красноярский край.

Средняя доходность частных инвестиций оказалась невелика. Информация же о результативности наиболее удачных вложений не раскрывается в полной мере, но статистика конкурса Московской биржи «Лучший частный инвестор 2023 года» говорит о паре десятков участников с двузначными доходностями.

Такая разница между прогнозами, потенциалом, и реальностью лишний раз демонстрирует высокую заманчивость инвестиционных доходностей, которая вовсе не обязана воплощаться в действительную результативность.

Это будет верно и для наступившего года. Хотя в 2024-м разрыв между возможностями и итогами будет, скорее всего, меньше — 2023 году было легче показать свой рост над предшественником. В целом же 2024 год вряд ли предоставит инвесторам теоретическую возможность заработать больше прошлогоднего уровня, который во многом обусловлен низкой базой 2022-го.

Диверсификация желаний

Минувший год укрепил веру действующих инвесторов в возможность заработков свыше процентов по банковским депозитам, и дал старт множеству новых желающих сделать деньги на деньгах. Для таких надежд есть основания: бюджетные расходы, во многом обеспечившие рост экономики в прошлом году, вряд ли иссякнут в течение 2024 года. А меры, принятые ЦБ РФ в отношении ключевой ставки и президентом — в отношении курса рубля, позволяют рассчитывать на относительную экономическую стабильность в течение по крайней мере первого квартала. Хотя и в дальнейшем неотвратимость реакции на нежелательные явления будет для рынка, в том числе валютного, фактором сдерживания.

По мнению ряда экспертов, рост индекса Мосбиржи в этом году будет в 1,5-2 раза меньше, чем в 2023 году. Так, эксперты одного из российских банков оценивают «целевой» уровень индекса на 2024 год в 3500-3600 пунктов, а представители одной из инвестиционных компаний рассчитывают на 3700-3900 пунктов при значениях начала года 3140-3150 пунктов.

Этопо крайней мере при действующих процентных ставках. В этом же диапазоне располагаются и облигационные доходности — в итоге

Такая ситуация дает возможность сформировать инвестиционный портфель, взяв за основу среднесрочные депозиты и дополнив его долевыми и долговыми ценными бумагами (акциями и облигациями) в зависимости от собственного аппетита к риску. К такому портфелю не исключен и творческий подход: ценные бумаги могут выбираться как по отдельным эмитентам, так и в составе ПИФа, объединенного некоторой идеей.

Активное же управление портфелем ценных бумаг в формате спекулятивных операций увеличивает как возможные доходности, так и риски потерь — поэтому при выборе такой стратегии есть смысл усилить безрисковую финансовую подушку в виде банковских депозитов.

При этом свежее исследование от «Страхового дома ВСК» показывает еще одну российскую тенденцию — не доходную, а с учетом инфляции даже убыточную — хранение сбережений в наличных деньгах. И список регионов, жители которых чаще всего делали накопления в наличных, возглавляет Новосибирск с показателем 78%. Видимо, новосибирцы менее других россиян доверяют отечественной банковской системе — даже с учетом действующих механизмов страхования вкладов. Рекомендовать этот инструмент сбережения сложно, но и забывать о нем не стоит.

Ранее редакция рассказывала о ситуации на банковском рынке Новосибирска.