Дрон-художник нарисует гигантский мурал на стене НГТУ

Граффити нанесёт специально разработанный робот-художник. Мурал будет выполнен по эскизу популярного российского художника Миши Most. Это любопытное событие запланировано в программе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023».

– Проект «Эволюция 3.1» станет продолжением проекта «Эволюция 2.1», который был первым экспериментом по взаимодействию человека с современными технологиями в разрезе искусства. Сейчас ряд лабораторий и стартапов в России создают дронов-художников, которые, в отличие от дронов-маляров (использующихся для реконструкции и покраски зданий), могут наносить точные линии, варьировать масштабность и дальность рисунков. Такую технологию удалось создать команде программистов во главе с художником Мишей Most, – рассказали на официальном сайте Новосибирского государственного технического университета.

Яркая картина появится на стене спортивного комплекса НГТУ. Организаторы обещают, что гигантское граффити будет видно с проспекта Маркса. Авторы задумки уверены, что дрон-художник станет новым словом в уличном искусстве. Робот наверняка заинтересует и строителей – разработка открывает широкие возможности для оформления фасадов зданий.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский школьник разрабатывает систему доставки грузов с помощью беспилотников.