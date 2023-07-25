Новосибирский школьник разрабатывает систему доставки грузов с помощью беспилотников

В Образовательном центре «Сириус» ученики разрабатывают логистическую систему для доставки медикаментов маломобильным группам населения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Одним из участников разработки является Влад Можин, ученик Второй Новосибирской гимназии. Об этом сообщает Министерство образования Новосибирской области.

Команда проекта адаптирует дрон для транспортировки грузов и его программное обеспечение, а таже разработает программу дополнительного образования для обучения специалистов по профессии «оператор БПЛА».

— Согласно нашему проекту, дрон запускается из больницы, на нем имеется подвес, в который загружены лекарства. Аппарат летит до подоконника на окне у человека, там садится, подвес раскрывается, медикаменты выгружаются, дрон забирает использованную емкость и улетает, — отметил Влад Можин

Напомним, что с начала учебного года школьников будут обучать управлению БПЛА. В программу входит изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника».

Ранее редакция сообщала о том, что незаконное использование беспилотника обернулось для новосибирца штрафом.