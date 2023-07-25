В Новосибирске кандидат от коммунистов подал документы для регистрации на выборы губернатора

Депутат законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев 25 июля представил в областную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы, сообщили в Новосибирском облизбиркоме. Он был выдвинут региональным отделением КПРФ.

Роман Яковлев представил в Новосибирский облизбирком (КПРФ) представил документы для регистрации, в том числе листы поддержки.

Напомним, на прошлой неделе региональный избирком принял документы от кандидата Евгения Лебедева (ЛДПР), Владислава Плотникова (СРЗП), и Андрея Травникова (ЕР). За пост губернатора намерен побороться кандидат от «Коммунистов России» Андрей Щукин.

Для прохождения муниципального фильтра им необходимо собрать не менее 257 подписей (максимум 269), из которых 50 (максимум 52) — глав и депутатов не менее 27 муниципальных районов и городских округов региона. Срок подачи документов на регистрацию завершится 26 июля.

Ранее редакция сообщала, что КПРФ выдвинула Романа Яковлева кандидатом в губернаторы Новосибирской области.