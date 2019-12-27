«ДСК КПД-Газстрой» получит земельные участки под застройку в рамках МИП

Три распоряжения о выделении «ДСК КПД-Газстрой» площадок для реализации масштабных инвестиционных проектов (МИП) без проведения торгов подписал исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Владимир Знатков.

Согласно документам, в рамках МИП «Чистая Слобода-3, очередь 6/1, многоэтажные жилые дома №№ 61, 62, 63 ТП № 64 по ул. Титова в Ленинском районе г. Новосибирска» застройщику будет предоставлен в аренду земельный участок по ул. Титова, ориентировочной площадью 29 233 кв.м. Условием реализации проекта является строительство на земельном участке трех многоквартирных домов общей площадью 29 444,52 кв.м жилых помещений, из которых не менее 1766,6712 кв.м жилых помещений подлежат передаче в собственность города Новосибирска, в границах которого осуществляется реализация масштабного инвестиционного проекта, для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу. Срок реализации проекта — 4 года 1 месяц.

В рамках МИП «Чистая Слобода 3, очередь 6. Жилые дома №№ 56, 57, 58, 59, 60 с ИТП №№ 57а, 58а и ТП № 56а в Ленинском районе г. Новосибирска» застройщику будет передан земельный участок площадью 28 721 кв.м. Условием реализации проекта является строительство на земельном участке пяти многоквартирных домов общей площадью 28 383,50 кв.м жилых помещений, из которых не менее 1703,01 кв.м жилых помещений подлежат передаче в собственность города Новосибирска. Срок реализации проекта — 4 года 1 месяц.

А в рамках МИП «Многоэтажный жилой дом по ул. Титова в Ленинском районе г. Новосибирска» — земельный участок площадью 9 465 кв.м. Условием реализации проекта является строительство на земельном участке многоквартирного дома общей площадью 10 082,90 кв.м жилых помещений, из которых не менее 604,974 кв.м жилых помещений подлежат передаче в собственность города Новосибирска. Срок реализации проекта составляет 3 года 1 месяц.

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