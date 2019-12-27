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Лучшие розы для дачи

  • 27/12/2019, 15:03
Розы – одни из самых прекрасных цветов, их можно встретить в любом саду. Это отличный выбор для декорирования приусадебного участка.

Самые популярные сорта роз включают растения, отличающиеся высотой, количеством соцветий и цветовой гаммой. Всего насчитывается свыше 30 тыс. видов роз. Они поражают разнообразием окрасок и форм, влекут изысканным ароматом. Являются неотъемлемой составляющей ландшафтного дизайна, делают его изысканным.

Качественные розовые саженцы для дачников

Цветочная компания Беккер предлагает розовые саженцы, которые прекрасно приживаются на участках. Существуют виды, способные цвести на протяжении всего лета.

  1. Авиа Палас. Прекрасно подходит для создания оригинальных бордюрных композиций. Окрас цветков приглушенный красный или насыщенный розовый.
  2. Айсберг. Плетистая роза, устойчивая к климатическим напастям.
  3. Доминик Луазо. Наполовину махровая роза, которая применяется в декорировании бордюров и при создании изгородей.
  4. Боника 82. Обладает нежно-розовыми цветками и отличной выносливостью, славится обильным цветением.
  5. Король Артур. Одна из самых популярных парковых разновидностей.

Предпочтение рекомендуется отдавать сортам, устойчивым к неблагоприятным внешним воздействиям. Собственникам дачных участков, расположенных в регионах с холодным климатом, стоит выбирать зимостойкие разновидности.

Классификация роз по группам

Розы принято классифицировать на следующие группы:

  1. Чайно-гибридные.
  2. Полиативные.
  3. Плетистые.
  4. Почвопокрывающие.

Чайно-гибридные сорта являются неморозоустойчивым видом, поэтому их требуется укрывать на зиму. Обычно это кустарники, высота которых не превышает 80 см.

Полиативные розы – это гибриды, созданные путем скрещивания чайной китайской разновидности с японской карликовой. Их цветение начинается в июне и продолжается до самых морозов. Наиболее популярные сорта Гольштейн и Крылья ангела.

Розы флорибунда являются подвидом полиантовых и чайно-гибридных групп. Их цветение обильное и продолжается долгое время. Способны выдерживать холод.

Плетистые розы также называют лиановидными. Соцветия у них могут быть как мелкими, так и крупными. Растения выгоняют бутоны размером от 4 до 10 см. Их часто используют для украшения арок и беседок. Наиболее востребованы сорта Арлекин и Нью Даун.

Почвопокрывные виды стелются по земле, образуя красивый ковер.

Миниатюрные розочки представляют собой компактные кусты, они славятся продолжительным цветением. Эти растения можно выращивать не только на участке, но и в кашпо. Самые известные сорта – Золушка и Клементина.

При создании живых изгородей задействуют кустарниковые розы, их высота составляет 2,5-2,8 метра. Этот сорт можно выращивать в различных климатических зонах.

С помощью королевских цветов легко создать роскошный розарий, которым будут восхищаться окружающие. Главное соблюдать ключевые правила посадки саженцев, обеспечивать растениям должный уход, в этом случае они будут радовать своей красотой на протяжении долгого времени.

Фото с сайта abekker.ru

 

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