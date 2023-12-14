ДТП с двумя погибшими произошло на территории Коченевского района Новосибирской области

На территории Коченевского района произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает ГИБДД по Новосибирской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель ГАЗ «Луидор», двигаясь по дороге «Иртыш» со стороны рабочего поселка Коченево, въехал в стоящую после ДТП Тойоту. Также под колеса попали двое мужчин, которые находились около автомобиля.

— В результате дорожно-транспортного происшествия один человек скончался на месте. Второй мужчина скончался в течение нескольких часов в лечебном учреждении, — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и личности погибших уточняются.

Ранее редакция сообщала о том, что 853 пешехода сбиты с начала года на дорогах Новосибирской области.