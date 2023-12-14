853 пешехода сбиты с начала года на дорогах Новосибирской области

За 11 месяцев 2023 года количество ДТП в Новосибирской области увеличилось на 24,8%. Об этом на внеочередном заседании комиссии при правительстве Новосибирской области по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, генерал-майор полиции Николай Шеюхин.

— В Новосибирске на первое место по количеству происшествий вышли наезды на пешеходов (43,4% от всех ДТП). Столкновения транспортных средств — на втором месте (40,7% от всех ДТП), — добавил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Александр Бабенков.

Особенно остро, по его словам, стоит вопрос с безопасностью пешеходов (за 11 месяцев на дорогах совершены 853 наезда на пешеходов). Есть места, где наезды происходят регулярно. Так, возле дома № 22 по ул. Титова за 11 месяцев совершены 3 наезда на пешеходов — пишет пресс-служба «Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков».

Кроме того, в регионе выросло количество ДТП с участием детей — на 30%. В каждом десятом ДТП за рулем был водитель с признаками опьянения. «Пьяные» ДТП унесли жизнь каждого четвертого из погибших на дорогах области.

— В регионе 63 таких комплекса расположены в местах, где ДТП нет уже 2 года, а 47 — там, где ДТП нет уже 3 года, — подчеркнул Шеюхин.

В связи с этим Николай Шеюхин заявил, что вопросы вызывает работа комплексов фотовидеофиксации ДТП, установленных в Новосибирской области.

Напомним, в ноябре депутаты регионального парламента потребовали у правительства области обосновать места размещения аппаратов фотовидеофиксации. Как отмечали парламентарии, камеры нужно устанавливать в местах концентрации ДТП, а не штрафов.

По данным губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, за 11 месяцев 2023 года в ДТП на дорогах региона погибли 258 человек. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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