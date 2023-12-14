Более 25 литров крови сдали сотрудники МЧС России в Новосибирске

Сотрудники МЧС по Новосибирской области прошла донорская акция «По ZOVу сердца». Более 50 сотрудников приняли участие в акции. Об этом сообщает МЧС по Новосибирской области.

— Пополнение банка крови помогает избежать дефицита донорской крови и ее компонентов, и спасает жизнь и здоровье тысяч людей, — говорится в сообщении.

Донорская кровь поможет многим людям с различными заболеваниями. Также такая кровь может использоваться для лечения военнослужащих и добровольцев, которые учувствуют в СВО.

Отмечается, что кровь берут буквально 15 минут, однако цена такого мизерного времени бесценна.

— Сотрудники МЧС России готовы спасать людей не только на службе, но и в свободное от работы время — по зову сердца, — подчеркивается в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что игроки и болельщики хоккейного клуба «Сибирь» приняли участие в благотворительной акции.