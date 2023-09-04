На отдых за границу через Толмачево отправились 58 четвероногих туристов

Отдыхать летом через аэропорт «Толмачево» улетели порядка 58 четвероногих друга. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

— Главным направлением въезда и выезда питомцев стала Турция — здесь с июня по конец августа побывали 36 животных, 10 кошек и собак посетили Таиланд, 5 — Китай, 2 — Египет, — говорится в сообщении.

Также животные отправлялись в Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан.

— Всего с начала года новосибирские таможенники оформили вывоз за границу 88 и ввоз 64 собак и кошек, — рассказали таможенники.

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