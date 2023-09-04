Россияне стали чаще приобретать БАДы, чтобы спастись от похмелья

Спрос на БАДы, применяющиеся при похмелье, вырос в первой половине текущего года более чем в полтора раза, пишет «Ъ» со ссылкой на аналитиков DSM Group.

В натуральном выражении рост продаж составил 55,6 %, до 1 млн упаковок, в денежном — на 90,4 %, до 165,4 млн рублей, уточняет издание. При этом рост продаж в денежном эквиваленте связан прежде всего с подорожанием биологически активных добавок.

В итоге, в некоторых аптеках рост реализации таких средств составил 274 %.

Эксперты считают, что популярность таких БАДов связана с активным их продвижением, а также повышением в стране уровня культуры потребления легального алкоголя.

Ранее редакция сообщала, что белые грибы, лисички и подосиновики могут вызвать отравление.