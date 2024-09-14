ДТП со смертельным исходом произошло в пятницу 13-го в Новосибирской области

В пятницу, 13 сентября 2024 года, в Убинском районе Новосибирской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобиль ВАЗ 2121 и грузовик IVECO.
По информации пресс-службы Госавтоинспекции, отечественный автомобиль двигался со стороны села Убинское в направлении посёлка Крещенский.
По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗа не предоставил преимущество фуре, двигавшейся по федеральной трассе со стороны Новосибирска. За рулем грузовика был 22-летний водитель.
В результате ДТП погиб пассажир автомобиля ВАЗ 2121, а водитель с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее редакция сообщала о том, что пенсионер скончался в автомобиле скорой помощи после ДТП в Новосибирске.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
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