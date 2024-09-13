Пенсионер скончался в автомобиле скорой помощи после ДТП в Новосибирске

В Новосибирске полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием двух иномарок. Дорожная вария произошла в Кировском районе города утром 13 сентября.

По информации Госавтоинспекции, 65-летний мужчина за рулем автомобиля Dodge Сalibri ехал со стороны площади Маркса в сторону Бугринского моста. Возле дома №141 по улице Немировича-Данченко он врезался во встречную Toyota Caldina.

— Водитель автомобиля Dodge Сalibri скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции.

Ранее редакция сообщала о том, что в ночном ДТП на автодороге «Новосибирск — Сосновка» погиб водитель автомобиля Nissan Primera. Иномарка слетела с дороги в кювет и врезалась в дерево. Пассажиры получили различные травмы и были доставлены в больницу. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.