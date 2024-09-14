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«Скорость 750 метров в час»: новосибирские дачники встали в пробках

  • 14/09/2024, 12:00
Автор: Юлия Данилова
«Скорость 750 метров в час»: новосибирские дачники встали в пробках
На выезде из Новосибирска снова коллапс.

На Гусинобродском шоссе с самого утра сформировалась огромная пробка. Онлайн карты показывают, что ее протяженность составляет около 15 км. Пробка залита даже не красным, а бордовым цветом.

— Cкорость движения — 750 метров в час, — сообщила читательница Inforpo54, которая решила закрыть дачный сезон.

Нетрудно посчитать при такой скорости за сколько времени машины проедут эту пробку.

Напомним, постоянные заторы на Гусинобродском шоссе уже 5 лет являются головной болью дачников и жителей пригорода. Люди стоят в пробках с 6 утра до 12 ночи. В соцсетях новосибирцы также возмущаются, что в будние дни на дорожных объектах ГБШ «тишина, и ковыряется один товарищ».

Ранее редакция сообщала о дорожном коллапсе в Южно-Чемском жилмассиве Новосибирска.

Фото предоставлено читателем Infopro54.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог пробки в Новосибирске


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