«Скорость 750 метров в час»: новосибирские дачники встали в пробках

На Гусинобродском шоссе с самого утра сформировалась огромная пробка. Онлайн карты показывают, что ее протяженность составляет около 15 км. Пробка залита даже не красным, а бордовым цветом.
— Cкорость движения — 750 метров в час, — сообщила читательница Inforpo54, которая решила закрыть дачный сезон.
Нетрудно посчитать при такой скорости за сколько времени машины проедут эту пробку.
Напомним, постоянные заторы на Гусинобродском шоссе уже 5 лет являются головной болью дачников и жителей пригорода. Люди стоят в пробках с 6 утра до 12 ночи. В соцсетях новосибирцы также возмущаются, что в будние дни на дорожных объектах ГБШ «тишина, и ковыряется один товарищ».
Ранее редакция сообщала о дорожном коллапсе в Южно-Чемском жилмассиве Новосибирска.
Фото предоставлено читателем Infopro54.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru