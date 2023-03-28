Дума рассмотрит законопроект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак

В Госдуму внесен законопроект, конкретизирующий понятие «подложных документов или заведомо ложных сведений», которые являются основанием для отмены решения о приобретении российского гражданства.

Согласно документу, опубликованному в думской базе, к таким сведениям предлагается отнести фиктивный брак.

Инициатива внесения поправок в ФЗ «О гражданстве РФ» принадлежит Заксобранию Калужской области.

Кроме того, к подложным документам и заведомо ложным сведениям предлагается отнести недействительность сертификата о владении русским языком, знании истории и основ российского законодательства. Факт предоставления таких документов и сведений устанавливается в судебном порядке, отмечается в законопроекте.

Ранее редакция сообщала, что маркетплейсы могут вывести из-под ограничений на антимонопольные проверки.

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